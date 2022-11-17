Gereksiz antibiyotik kullanımı Avrupa'da her yıl 35 binden fazla can kaybına yol açıyor

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ECDC tarafından Avrupa Antibiyotik Farkındalığı Günü nedeniyle yayımlanan rapora göre, 2016-2022 döneminin verileri, antimikrobiyal dirençli enfeksiyonlardan ölenlerin sayısının önceki dönemlere göre arttığını gösterdi.

Bu tür enfeksiyonların insan sağlığı üzerinde, grip, tüberküloz ve HIV/AIDS virüsleri benzeri etkisi bulunuyor.

Bu türden en düşük enfeksiyonlar Avrupa'nın kuzeyinde, en yüksek enfeksiyonlar ise Avrupa'nın güneyinde ve doğusundaki ülkelerde bildirildi.

Raporda ECDC Direktörü Andrea Ammon'un şu ifadelerine yer verildi: "Antimikrobiyal dirençli bakterilerle, özellikle son basamak antimikrobiyal tedaviye dirençli olan enfeksiyonlara atfedilebilen ölümlerin sayısında endişe verici artışlar görüyoruz. Avrupa Birliği/ Avrupa Ekonomik Alanı'nda her gün yaklaşık 100 kişi bu enfeksiyonlardan ölüyor. Gereksiz antimikrobiyal kullanımını azaltmak, enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını iyileştirmek, antimikrobiyal yönetim programları tasarlamak, uygulamak ve ulusal düzeyde yeterli mikrobiyolojik kapasiteyi sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesi gerekiyor."

Raporda, şöyle örnekler verildi: "2021'de, farklı antimikrobiyal gruplara dirençli Acinetobacter türü vakalarının sayısı, 2018-2019 ortalamasının iki katından fazlaydı. Başka bir örnek, genellikle son çare olarak kullanılan bir antibiyotik olan karbapenemlere dirençli Klebsiella pneumoniae vakalarının yüzdesi. Bu oran 2020'de yüzde 31 ve 2021'de yüzde 20 daha artmıştır."

Raporda ayrıca 2012–2021 döneminde özellikle hastanelerde kullanılan "geniş spektrumlu" antibiyotiklerin oranında da artış görüldüğüne işaret edildi.