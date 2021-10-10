DHA

Yangın, saat 11.00 sıralarında Gazipaşa Belediyesi'ne ait geri dönüşüm deposunda çıktı. Yaklaşık 500 metrekare alanda kurulu depoda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, depo içerisindeki plastik ve kartonlardan oluşan balyalar, bir anda alev aldı. Yangını fark eden çalışanlar kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, 112 acil çağrı merkezine haber verildi.

Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve polis sevk edildi. Depo dış kısmında balyalanmış çöp atıklarda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iç kısma sıçradı.

Yangında balyalanmış çöp atıklarla, depo içerisindeki bir iş makinesi tamamen yandı. Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.