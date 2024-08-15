Geri manevra 2 can aldı
Aksaray merkezde geri manevra yapan okul servisinin çarptığı anneanne ve 2 yaşındaki torunu öldü
Giriş: 15.08.2024 - 23:42 Güncelleme: 15.08.2024 - 23:42
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Aksaray Cumhuriyet Mahallesi 7533 Sokak'ta, Ç.M. (65) yönetimindeki 68 S 0765 plakalı okul servisi geri manevra yaptığı sırada Selver Karataş (61) ile 2 yaşındaki torunu Damla Yağmur'a çarptı.
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Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Damla Yağmur'un öldüğünü tespit etti.
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Ağır yaralanan Karataş ise kaldırıldığı Aksaray Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.