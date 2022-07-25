3 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı için sonuç günü netlik kazandı. Sınava katılan binlerce aday DGS tercihleri erken açıklanır mı? sorusuna cevap arıyor. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte ÖSYM takvimi ile 2022 kritik DGS sonuç açıklanma tarihi...