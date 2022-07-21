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İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuruları ne zaman? 2022 Kaymakamlık sınavı hangi tarihte?

İçişleri Bakanlığı'nın kaymakam adaylığı sınavı için duyurular Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 Kaymakam alımı başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. Söz konusu ilanda 100 kaymakam adayı alınacağı belirtildi. Kaymakam başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...

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  • GERİ SAYIM! İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuruları ne zaman? 2022 Kaymakamlık sınavı hangi tarihte? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları neler?

    İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alacağını duyurdu. Başvuru yapacak adaylar başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyor. Peki, "Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman alınacak, şartları neler?" Başvuruların ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınacağı kaymakamlık sınavı sınavı hakkında merak edilenler...
  • GERİ SAYIM! İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuruları ne zaman? 2022 Kaymakamlık sınavı hangi tarihte? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları neler?

    KAYMAKAMLIK BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

    Adaylar başvurularını, 02-09 Ağustos 2022 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü 17 Ağustos 2022’dir.
  • GERİ SAYIM! İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuruları ne zaman? 2022 Kaymakamlık sınavı hangi tarihte? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları neler?

    2022 KAYMAKAM SINAV TARİHİ VE SÜRESİ

    Sınav, 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da (062 Ankara-Çankaya/067 AnkaraYenimahalle) yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır.

    Sınavda sorulacak soru sayısı ve cevaplama süresi; 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) olacak.sınav binalarına alınmayacak.
  • GERİ SAYIM! İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuruları ne zaman? 2022 Kaymakamlık sınavı hangi tarihte? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları neler?

    KAYMAKAMLIK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; başvuruda bulunacak kişilerde Türkiye'deki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80'ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olma şartı aranıyor.
  • GERİ SAYIM! İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuruları ne zaman? 2022 Kaymakamlık sınavı hangi tarihte? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları neler?

    Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapan ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar da sınava başvurabilecek.
  • GERİ SAYIM! İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuruları ne zaman? 2022 Kaymakamlık sınavı hangi tarihte? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, şartları neler?

    Ayrıca adaylarda, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak koşulları da aranacak.

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