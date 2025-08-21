Habertürk
        Getir'den KAÇUV Umutlu Kutular'a Destek

        Getir'den KAÇUV Umutlu Kutular'a Destek

        Getir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) tarafından 2016 yılından beri yürütülen Umutlu Kutular projesinin bir parçası oluyor. Türkiye genelindeki hastanelerde, tedavi gören çocuklara ve ailelerine destek olmak üzere yola çıkılan projede, İstanbul'daki 10 farklı çocuk hematoloji-onkoloji servisine Umutlu Kutular'ın dağıtımı tamamlandı. Getir, proje kapsamında yıl sonuna kadar 17 ildeki toplam 28 farklı hastanede 800 çocuğa ve ailesine Umutlu Kutular'ı ulaştıracak.

        Giriş: 21.08.2025 - 15:14 Güncelleme: 21.08.2025 - 15:14
        Getir'den KAÇUV Umutlu Kutular'a destek
        Hızlı teslimat sektörünün önde gelen firmalarından Getir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) 2016 yılından bu yana sürdürdüğü Umutlu Kutular Projesi’ne destek veriyor. Kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerinin hastane ortamında hijyen, gıda ve kişisel bakım gibi temel ihtiyaçlara erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan projede, ihtiyaç ürünlerinden oluşan kutular doğrudan hastanelerdeki ailelere ulaştırılıyor. Getir’in sağladığı bu destek de ailelerin sosyal izolasyonunun azaltılmasını ve tedavi sürecine kesintisiz odaklanabilmelerini mümkün kılıyor. Ürünlerin temininden teslimatına kadar tüm süreci üstlenen Getir, İstanbul Başakşehir, Fatih, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sarıyer, Şişli ve Ümraniye’deki 10 farklı çocuk hematoloji-onkoloji servisinde toplam 212 çocuğun ailesine Umutlu Kutular’ın dağıtımı tamamlandı. Getir, proje kapsamında yıl sonuna kadar 17 ilde toplam 28 farklı hastanedeki 800 aileye Umutlu Kutular’ı ulaştıracak.

        "TEKNOLOJİ VE LOJİSTİK GÜCÜMÜZÜ TOPLUMSAL FAYDA İÇİN KULLANIYORUZ"

        Proje ile ilgili bilgi veren GetirMarket Genel Müdürü Elif Çar, “Kurulduğumuz 2015 yılından bu yana, kullanıcılarımıza ihtiyaçları hızlı bir şekilde ulaştırmakla kalmıyor; teknoloji ve lojistik gücümüzü toplumsal fayda sağlamak için de kullanıyoruz. KAÇUV’a verdiğimiz bu destek, çocukların ve ailelerinin en hassas anlarında yalnız olmadıklarını hissettirmek adına bizim için büyük anlam taşıyor. Umutlu Kutular ile sadece temel ihtiyaçları değil, aynı zamanda dayanışmayı ve umudu da ulaştırıyoruz. Bu projenin Türkiye genelinde daha fazla hastaneye ulaşmasına katkı sunmak ve sunduğumuz katkının tedavi sürecinde küçük de olsa bir fark yaratması, bizler için en büyük motivasyon kaynağı.”

        KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı ​​Prof. Dr. İnci Yıldız ise şu bilgileri aktardı: “KAÇUV’un bundan 25 yıl önce başlayan, kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine destek faaliyetleri bugün Türkiye’deki 25 farklı şehirde bulunan 48 servise ulaşmış durumda. Her geçen yıl daha fazla çocuğumuza ulaşmak, Türkiye’nin birçok ilinde yeni projeler üretmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2016’dan bu yana sürdürdüğümüz Umutlu Kutular projemiz de bunlardan biri. Kanser tedavisi gören çocukların ailelerinin hijyen ve gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaçlarına hastane servislerinde erişimlerini kolaylaştırmak ve tedavi sürecine kesintisiz odaklanmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz Umutlu Kutular desteğimizin en iyi şartlarla yeniden başlamasına olanak sağlayan Getir’e teşekkür ediyoruz. Bu iş birliğiyle kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine destek vermeyi, tedavi sürecinde Umutlu Kutularımızla da onların yanında olmayı sürdüreceğiz."

