GGK Hadramevt'teki mevzilerden çekildi

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı unsurların, ülkenin doğusunda bulunan Hadramevt vilayetindeki mevzilerinden çekilerek bu mevzileri meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne devrettiğini duyurdu.

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı açıklamada, "GGK'ye bağlı birlikler, Hadramevt'teki mevzilerden çekildi ve bu mevzileri Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne teslim etti." dedi.

Çekilen güçlerin sayısı ve teslim edilen bölgelerin konumuna ilişkin ayrıntı vermeyen İryani, aynı zamanda "Hadramevt Vadisi yönünde süren askeri yığınağın devam etmesi" konusunda uyarıda bulunarak, devletin bu gelişmeleri "sorumluluk bilinciyle ve Arap Koalisyonu ile koordinasyon içinde, güvenliği sağlamak ve tırmanmayı önlemek amacıyla" ele aldığını ifade etti.

"Doğu vilayetlerine dışarıdan gelen güçlerin geri dönmesi nihai ve egemen bir karardır." diyen İryani, GGK'nin Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin yetkilerine yönelik itirazlarının, "anayasal metinlerle ilgisi olmayan bir siyasi krizi yansıttığını" belirtti.

İryani, Yemen hükümetinde "bölgesel ve uluslararası düzeyde geniş bir anlayışın" bulunduğunu ifade ederek, Suudi Arabistan'ın Yemen'de meşruiyetin desteklenmesindeki "belirleyici rolünden" de övgüyle söz etti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, dün, ayrılıkçı GGK'ye bağlı güçlerin doğudaki vilayetlerde konuşlanmasını "devlet yönetimine karşı silahlı isyan" olarak nitelemişti. GGK, meşru hükümetin tepkilerine rağmen ülkenin doğusundaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki bazı bölgelerde, "Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin de katılımıyla birliklerini yeniden konuşlandırdığını" duyurmuştu. "Vatan Kalkanı Kuvvetleri", 2023 yılında Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'nin kararıyla kuruldu ve Yemen Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı sıfatıyla doğrudan kendisine bağlı bulunuyor. "Aden Havalimanındaki operasyonlar askıya alındı" Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyinde yer alan Uluslararası Aden Havalimanı'nda operasyonların askıya alındığını duyurdu. GGK'ye bağlı "Bağımsız Aden Tv" kanalı, geçici başkent Aden'de yer alan uluslararası havalimanındaki uçuşların Suudi Arabistan tarafından durdurulduğunu iddia etti. Televizyon kanalı, Uluslararası Aden Havalimanı'ndaki iç ve dış hatlarda operasyonların askıya alındığına işaret etti. Bu arada Yemen Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'ndan kendilerine bir genelge ulaştığı belirtildi.

BAE destekli GGK'ye yakınlığıyla bilinen Bakanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Suudi Arabistan'ın Aden Havalimanı'ndan kalkış yapan uçakları Cidde'deki havalimanında aramaya tabi tutma yönündeki sürpriz uygulamayı kınıyoruz." Açıklamada, Uluslararası Aden Havalimanı ile BAE'deki havalimanları arasında uçacak uçakların Cidde Havalimanı'nda aramaya tabi tutulmasının talep edildiği öne sürüldü. Yemen hükümetinden yalanlama Öte yandan Yemen resmi haber ajansı SABA'nın hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Uluslararası Aden Havalimanı'nı kapatma yönünde ne hükümetin ne de Arap Koalisyonu'nun hiçbir kararı olmadığı belirtildi. Yemenli ilgili resmi makamların, gerilimin düşürülmesi ve ilan edilen olağanüstü hal bağlamında Arap Koalisyonu ile koordineli şekilde dış hatlardaki sınırlı bazı uçuşlarda düzenlemeler yapıldığına işaret edilen haberde, söz konusu düzenlemelerin de güvenlik gereklilikleri, uluslararası havacılık yasaları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda yapıldığı ifade edildi. Haberde, Aden Havalimanı'nı kapatma sorumluluğunun ise GGK'ye yakınlığıyla bilinen Ulaştırma Bakanlığında olduğuna dikkat çekildi.

Yemen'de yaşanan son gelişmeler Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğudaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı. Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti. Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı. Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.