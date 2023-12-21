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        Gianni Infantino, Avrupa Süper Ligi konusunda rahat!

        FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararının, futbolda değişikliğe yol açmayacağını savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 20:04 Güncelleme: 21.12.2023 - 20:04
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        Avrupa Süper Ligi konusunda rahat!
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        Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Infantino, "Avrupa Adalet Divanı'nın kararını büyük saygıyla karşılıyorum ama bu gerçekte bir şeylerin değişeceği anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

        "FIFA'nın en iyi turnuvaları düzenleyen kurum" olduğunu kaydeden 53 yaşındaki Infantino, "Bu durum, gelecekte de devam edecek. Dünyanın en çarpıcı, mücadeleci ve anlamlı turnuvalarını sunmaya devam edeceğiz. Futbolun kaynaklarını, dayanışma içinde oluşturduğumuz programların yardımıyla, dünyanın her köşesine dağıtacağız. En iyi kulüplerin, bu kaynakları ayrıcalıklı olarak kullanma isteğini en aza indirgeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Süper Ligi'nin kurulması sürecinde UEFA ile FIFA'nın, karşı rekabet yasası ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket ettiğine, bugün hükmetmişti. Real Madrid ve Barcelona kulüpleri, kararı olumlu karşılarken; UEFA, FIFA, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Manchester United ve Bayern Münih gibi bazı kulüpler, karara tepki göstermişti.

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