Gigi Becali: Morutan'ı satacağım! Teklif Galatasaray'dan!

Olimpiu Morutan gündemi yeniden hareketlendi! Rumen yıldızın bonservisini elinde bulunduran FCSB'nin sahibi olan Gigi Becali, ülkesi basınına bu transferle ilgili açıklamalar yaptı. FCSB, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Kazakistan temsilcisi Shakhter Karagandy'ye Morutan'ın penaltı kaçırdığı vuruşlar sonrasında elenerek Avrupa'ya veda ederken Becali de gemileri yaktı!

Galatasaray'ın ilgilendiği Rumen yıldızla ilgili olarak ülkesi basınına konuşan Becali "Avrupa'dan elenmemizle birlikte Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz, Galatasaray'dan" ifadelerini kullandı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göreyse Olimpiu Morutan, Galatasaray'la 2026 yılına kadar prensip anlaşmasına vardı.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim, PSV Eindhoven ile oynanan rövanş maçı öncesi Morutan'ı istediğini dile getirmişti.

Terim, "Morutan, çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış, bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde, zayıf oynuyorum ki az para olsun beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu ve Ilie hala buradalar. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu, gelişeceğini de düşünüyorum, ben de onu beğeniyorum." ifadelerini kullanmıştı.

22 yaşındaki Romen futbolcu Olimpiu Morutan'ı FCSB, 2018 yazında Botosani'den 700 bin euro'ya transfer etmişti. Morutan, FCSB formasıyla çıktığı 104 maçta 14 gol atıp 30 asist yaptı.