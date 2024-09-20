Gigi Hadid'den kızı Khai'ye 4'üncü yaş doğum günü partisi
Ünlü model Gigi Hadid, şarkıcı eski sevgilisi Zayn Malik'ten olan kızı Khai'nin 4'üncü yaşını bir partiyle kutladı
Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Khai, 4'üncü yaşına girdi.
One Direction müzik grubu üyesi 31 yaşındaki Malik'ten 2021'de ayrılan 29 yaşındaki Hadid, kızına Star Wars karakteri Bebek Yoda temalı bir doğum günü partisi düzenledi.
Kızının renkli doğum günü partisinden görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Hadid, doğumundan bu yana kızının yüzünü göstermeme geleneğini sürdürdü.
Gigi Hadid, kızının ve doğum günü partisinin fotoğraflarıyla yaptığı Instagram paylaşımına, "Kızımız bugün 4 yaşında ve bütün hafta kutladık! Hayvanları (fantastik olanları da), müziği, Bebek Yoda'yı, doğayı ve böcekleri, yumuşak veya minyatür her şeyi seviyor. Mümkünse - şafaktan akşama kadar suda olacak" diye başladı.
Kızını, "Meraklı, maceracı, sevgi dolu ve çok esprili" olarak tanımlayan Hadid, "Khai, senin annen olmak hayatımın en büyük neşesi ve gururu! Hayatımın en güzel dört yılı için teşekkür ederim. Bana hayatı her gün dolu dolu, en basit ve güzel şekilde yaşamamı hatırlatıyorsun. Olasılıkların sonsuz en tatlı aşkım" mesajını paylaştı.
Gigi Hadid, Ekim 2023'ten bu yana ünlü oyuncu Bradley Cooper ile aşk yaşıyor. Kızının partisine Bradley Cooper'ın ya da eski sevgilisi Zayn Malik'in katılıp katılmadığı bilinmiyor.
Zayn Malik de kızının doğum gününü sosyal medya paylaşımıyla kutladı ve "İyi ki doğdun hayatımın en önemli insanı" diye yazdı.