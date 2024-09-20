Gigi Hadid'den kızı Khai'ye 4'üncü yaş doğum günü partisi

Kızını, "Meraklı, maceracı, sevgi dolu ve çok esprili" olarak tanımlayan Hadid, "Khai, senin annen olmak hayatımın en büyük neşesi ve gururu! Hayatımın en güzel dört yılı için teşekkür ederim. Bana hayatı her gün dolu dolu, en basit ve güzel şekilde yaşamamı hatırlatıyorsun. Olasılıkların sonsuz en tatlı aşkım" mesajını paylaştı.