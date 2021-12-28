"İLİŞKİLERİNE SON BİR ŞANS VERMESİ İÇİN YALVARIYOR"

Geçtiğimiz aylarda Zayn Malik'in Gigi Hadid ile yeniden bir araya gelmek için elinden geleni yaptığı konuşulmuştu. OK! Dergisi'nin, Hadid'e yakın kaynaklara dayandırarak ileri sürdüğüne göre; Malik, ünlü modele kendisini bağışlaması ve ilişkilerine son bir şans vermesi için yalvarıyor.

Gigi Hadid, Zayn Malik'in gerçekten üzgün olduğuna inansa da annesi Yolanda Hadid'in en büyük korkusunun kızının Malik'e geri dönmesi olduğu iddia edilmişti.