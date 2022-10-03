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Gigi Hadid ve Leonardo DiCaprio aynı otelde görüldü

Leonardo DiCaprio ile aşk yaşadığı ileri sürülen model Gigi Hadid, ünlü aktör ile moda haftası nedeniyle bulunduğu Paris'te aynı otelde görüldü. Kısa aralıklarla otele giren ikili, haklarında çıkan iddiaları güçlendirdi

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  • Gigi Hadid ve Leonardo DiCaprio aynı otelde görüldü - Magazin haberleri

    2017'nin sonlarında aşk yaşamaya başlayan Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone, geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmıştı. Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ikilinin ilişkilerini sonlandırmasının ardından Oscar ödüllü aktörün adı, Ukraynalı model Maria Beregova ile anılmıştı. Ancak daha sonra DiCaprio'nun model Gigi Hadid ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı.
  • Gigi Hadid ve Leonardo DiCaprio aynı otelde görüldü - Magazin haberleri

    Leonardo DiCaprio'nun Hadid ile romantik bir bağ kurduğu ileri sürüldü. "Us Weekly"nin haberine göre; Dicaprio, Gigi Hadid'e 'gözünü dikti' ancak ünlü isim, aktöre aynı ilgiyi göstermedi.
  • Gigi Hadid ve Leonardo DiCaprio aynı otelde görüldü - Magazin haberleri

    "ARALARINDA CİDDİ BİR İLİŞKİ YOK"

    "InTouch" ise Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid'in yazın birkaç kez görüştüğünü fakat aralarında ciddi bir ilişkileri olmadığını bildirmişti.

    "BİRBİRLERİNE İLGİ DUYUYORLAR"

    Dergiye konuşan kaynaklardan biri, "Gigi ve Leonardo, birkaç yıl önce tanıştılar ve birbirlerine ilgi duyuyorlar. Gigi, tam onun tipi; muhteşem..." şeklinde konuşmuştu.

    Bir diğer kaynak ise, ikilinin sadece arkadaş olduklarını iddia etmişti.
  • Gigi Hadid ve Leonardo DiCaprio aynı otelde görüldü - Magazin haberleri

    AYNI OTELE GİTTİLER

    Tüm bunların ardından DiCaprio ile Hadid, kaynakların aşk yaşadıklarını söylemelerinden sonra geçtiğimiz günlerde Paris'teki bir otelde ayrı ayrı görüldü. 

    TMZ'nin haberine göre; Paris Moda Haftası'nda geçen uzun bir günden sonra otele giriş yapan Gigi Hadid'den kısa süre sonra, Hollywood yıldızı da aynı otele geldi. Yaklaşık üç saat sonra ise DiCaprio'nun lüks otelden gece 1 civarında ayrıldığı görüldü. Gigi de dakikalar sonra otelden çıktı.
  • Gigi Hadid ve Leonardo DiCaprio aynı otelde görüldü - Magazin haberleri

    GECEYİ ARKADAŞLARIYLA GEÇİRDİ

    Hadid'in nereye gittiği belli değilken; DiCaprio, oteline dönmeden önce gecenin geri kalanını arkadaşlarıyla birkaç gece kulübüne giderek geçirdi.
  • Gigi Hadid ve Leonardo DiCaprio aynı otelde görüldü - Magazin haberleri

    ADI BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE ANILMIŞTI

    Leonardo DiCaprio, daha önce model Bar Refaeli ve manken Gisele Bündchen gibi birçok ünlü isimle aşk yaşamıştı.
  • Gigi Hadid ve Leonardo DiCaprio aynı otelde görüldü - Magazin haberleri

    "SABAHA KADAR FLÖRT ETTİLER" İDDİASI

    DiCaprio'nun adı Kendall Jenner'la da aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin, bir mekanda sabaha kadar flört ettiği iddiaları basına yansımıştı.

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