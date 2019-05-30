ABD merkezli Gilead Sciences, devletin stratejik yerli üretim öncelikleri doğrultusundaki ilaçlarını Türkiye’de üretmek üzere Pharmactive İlaç ile üretim işbirliğine gitti. Yerel üretime ilişkin anlaşma, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla, Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin ve Pharmactive İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak tarafından imzalandı.

Proje kapsamında, Hepatit ve HIV alanlarındaki ilaçlar, Türkiye’de Pharmactive İlaç iş birliğiyle üretilecek. Dünyada yıllık satışının 1 milyar dolara ulaşması beklenen Hepatit B ilacı ile başlayacak olan projenin, yenilikçi HIV ilacının üretilmesi ile devam etmesi öngörülüyor.

"3 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ YEREL ÜRETİM YATIRIMLARINI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, imza töreninde yaptığı konuşmada, 100 Günlük Eylem Planı'ndaki önemli maddelerden birinin ilaçların yerel üretimi olduğunu hatırlattı. Girgin, Gilead Sciences olarak bu konuyu 3 yıl önce politikaları içine aldıklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığının stratejik yerelleşme hedefleri doğrultusunda, Pharmactive İlaç ile üretim ve yatırım alanında iş birliği anlaşmasını imzaladıklarını belirten Girgin, söz konusu imzayla birlikte Gilead’ın halen geliştirmekte olduğu diğer yenilikçi ilaçlarının da Türkiye’de üretilmesinin önünün açılacağını belirtti.

Girgin, üretim ve yatırım projesine ilişkin şunları kaydetti: "Proje kapsamında, Gilead portföyünde yer alan yenilikçi ve 2021’e kadar patentli Hepatit B ve 2033’e kadar patentli HIV tedavilerinin Türkiye’de üretilmesi için gereken teknoloji transferi faaliyetleri başlıyor. Bu proje ile Türkiye, söz konusu patentli ve yenilikçi Gilead ilaçları için halihazırda üretim yapmakta olan Kanada ve İrlanda’dan sonra dünyadaki üçüncü ülke olacak ve Gilead Sciences Türkiye toplam cirosunun yüzde 70'inden fazlasını yerel olarak üretir duruma gelecek. Yine proje kapsamında önümüzdeki 5 yılda toplam 250 milyon dolarlık ithalatın önünün kesilmesi mümkün görünüyor. Türkiye’de üretim projemizin hayata geçmesinin bir diğer açıdan değeri de, patentli ve dünyada yüksek satış beklentisi olan bu ilaçların gelecek dönemlerde sahip olduğu ihracat potansiyelidir."

"HALİHAZIRDA ÜRETİMİMİZİN YARISINI ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER İÇİN YAPMAKTAYIZ"

Pharmactive İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sancak da 2011 yılında Pharmactive İlaç’ı kurarken, üretim kapasitesinin ve yetkinliğinin yüksek olmasını planladıklarını söyledi. Fabrikalarının 330 milyon kutuluk kapasitesinin, Türkiye ve Avrupa’nın tamamında hatırı sayılır bir seviyede olduğunu vurgulayan Sancak, Türkiye'de bir yıllık ilaç tüketiminin 2,5 milyar kutu olduğunu bildirdi. Sancak, Pharmactive olarak yoğun Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Şu an 90 kadar eşdeğer molekül geliştirmiş durumdayız. 45-50 civarındaki molekülü iç pazarda hastalarımızın hizmetine sunmuş durumdayız. Şu anda ülkemizde en çok üretim yapan ilk 5 tesis arasındayız." diye konuştu.

Halihazırda üretimlerinin yarısını çok uluslu şirketler için yaptıklarına dikkati çeken Sancak, Türkiye’nin bugüne kadar oluşturulmuş olan ilaç üretim kültürü ve motivasyonu sayesinde her ilacı üretebilir durumda olduğunu belirterek, biyoteknolojik ilaç üretimi konusunda çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Sancak, Türkiye’nin dünya için ilaç üreten bir üretim üssü haline gelebileceğini belirtti.