Gimnastic Tarragona - Tenerife maçı öncesi rakamlar

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Gimnastic Tarragona, 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü Tenerife takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Gimnastic Tarragona son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Tenerife son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 743. İddaa'da Gimnastic Tarragona kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Tenerife kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Gimnastic Tarragona son haftadaki Granada 74 müsabasında 0-1 kazandı.

Tenerife ise Real Oviedo karşılaşmasında 3-1 kazandı.

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