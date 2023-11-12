Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor - Fenerbahçe Haberleri

        Adana Demirspor - Fenerbahçe CANLI YAYIN

        Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 18:03 Güncelleme: 12.11.2023 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk düdük geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Yeni Adana

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports

        HAKEM: Halil Umut Meler

        Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, B. N'Diaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

        Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen hafta Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup olarak serisini sonlandırdı. Ligde 11 hafta sonunda 30 puan toplayan sarı-lacivertliler, 31 puanı bulunan Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

        Fred sahalara döndü ama...

        Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında ameliyat edilen Becao ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlığı bulunan Djiku, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'tan yararlanamayacak. Bu isimlerin yanı sıra Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek de takımını yalnız bırakacak.

        REKLAM

        Pendikspor deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından Trabzonspor ve Ludogorets karşısında oynayamayan Fred, saha çalışmalarına başlamıştı. Ancak kendisini deneyen Brezilyalı futbolcunun durumu yeterli görülmeyince risk alınmadı ve kadroya dahil edilmedi.

        Savunmada sıkıntı sürüyor​​​​​​​

        Adana Demirspor karşılaşması öncesinde savunmadaki eksiklikler teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

        Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzonspor karşısında Samet-Oosterwolde ikilisini sahaya süren Kartal, Ludogorets karşısında ise Yusuf Akçiçek-Oosterwolde'yi oynattı.

        Samet Akaydin'in isminin UEFA'ya verilen listede olmaması sebebiyle genç futbolcu Yusuf'u Bulgaristan deplasmanında ilk 11'de oynatan Kartal, Adana Demirspor karşısında formayı Samet Akaydin'e vermeyi planlıyor.

        39. randevu

        İki ekip, bugüne kadar ligde 38 kez karşı karşıya geldi.

        Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçı Adana temsilcisi kazandı. 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

        Fenerbahçe'nin 38 maçta attığı 76 gole Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi.

        REKLAM

        İki takım Adana Demirspor'un ev sahipliğinde 19 maçta kozlarını paylaştı.

        Fenerbahçe bu maçların 9'unu galibiyetle tamamlarken, Adana Demirspor ise sahasında 3 kez rakibini mağlup etti. 7 maçta ise eşitlik bozulmadı.

        Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe 26 kez rakip fileleri havalandırırken, Adana Demirspor 16 kez gol sevinci yaşadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 puan Muleka'dan!
        3 puan Muleka'dan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        Manisa'da yağışla gelen facia!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi