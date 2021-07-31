Giovanni Guidetti: Türk voleybolu için tarihi bir sonuç aldık!

Guidetti, maçın ardından yaptığı açıklamada, sonucun öneminden dolayı stresli bir maça çıktıklarını belirterek, "Belki de en iyi maçımız değildi ama hedefimize ulaştık. Çok mutluyuz. Bu Türk voleybolu için tarihi bir sonuç oldu. Sanırım takım sporlarında ilk kez çeyrek final sevinci oldu." dedi.

Türkiye'de yaşanan yangın felaketinden dolayı oyuncuların çok üzgün olduğunu anlatan Guidetti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncular ve biz bu durumdan dolayı çok üzgünüz. Toprak ölüyor, canlılar ölüyor. İnsanlardan da can kaybı oldu. Yangınla mücadele eden itfaiye ekibine ve herkese sevgilerimizi ve şükranlarımızı gönderiyoruz. Bütün Türkiye'ye dualarımızı gönderiyoruz. Biz şu an buradayız ve ne yazık ki bir şey yapamıyoruz. Tek yapacağımız voleybolda başarılı olmak ve Türk halkına 2 saat de olsa güzel vakit geçirtmek."

Çin, İtalya, ABD ve Rusya Olimpiyat Komitesi gibi takımların olduğu zorlu bir gruptan çıktıklarının hatırlatılması üzerine Guidetti, "Gruplar belli olmadan önce bana 'kim olimpiyatı alabilir' diye sormuşlardı. Ben de İtalya, Çin ya da ABD'yi söylerdim ve bunların hepsi bizim gruba düştü. Üstüne bir de Rusya geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunlarda bir madalyanın gelip gelmeyeceği sorusuna Guidetti, "Spor yapan her çocuğun hayali olimpiyat madalyası almaktır. Bir hayaller var, bir de gerçekler. Rusya ile çok zorlu maç oynayacağız. Çeyrek finale çıkacağız, çok çok önemli bir maç olacak. Kazanan yarı finale çıkacak ve sonra madalya mücadelesi olacak." diyerek sözlerini tamamladı.