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Giresun'da lunarparkta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Giresun'da bir lunaparkta meydana gelen kazada tren raydan çıkarak yere çakıldı. Feci kazada Komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe hayatını kaybetti, polis eşi ve 2 kişi yaralandı

Giresun'da lunarparkta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Lunaparkta tren raydan çıktı: 1 ölü, 3 yaralı
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AA

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 4 kişiden biri öldü. Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düştü.

AA'nın haberine göre; kazada, Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe (27) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralandı.

1 KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Fotoğraf: İHA | Sinem G&uuml;lşen Dilek&ccedil;e ve Samet Dilek&ccedil;e
Fotoğraf: İHA | Sinem Gülşen Dilekçe ve Samet Dilekçe

Aynı hastanede tedavi altına alınan Samet Dilekçe ve Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş'ın durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

VALİ ÜNLÜ ZİYARET ETTİ

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı'ya başsağlığı diledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ünlü, üzücü bir kaza sonucu ikisi emniyet mensubu, 4 kişinin yaralandığını belirterek "Doktor arkadaşlarımızın bütün müdahalelerine rağmen komiser yardımcısı evladımızı maalesef kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Başta Emniyet teşkilatı olmak üzere komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileyen Ünlü, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar ama maalesef genç yaşta bir personelimizi kaybettik. Acımız büyük, üzgünüz. Diğer konularla ilgili şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Yaralılarımızın durumu iyi, ikisi hafif yaralı. İlhan Özdemir Devlet Hastanemizde. Rahmetli komiser yardımcımızın eşi de biraz önce taburcu oldu ama maalesef bir personelimizi kaybettik." Ünlü, idari ve adli tahkikatın devam ettiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında üç kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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