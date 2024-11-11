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        Özel hastanede doktor olan CHP il başkanına saldırı; 1 gözaltı

        GİRESUN'da özel hastanede sünnet sonrası servise kaldırılan çocuğun babası A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 23:53 Güncelleme: 11.11.2024 - 23:55
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        Özel hastanede doktor olan CHP il başkanına saldırı; 1 gözaltı
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        GİRESUN'da özel hastanede sünnet sonrası servise kaldırılan çocuğun babası A.A.K., CHP Giresun İl Başkanı da olan Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e saldırdı. Doktor Şenyürek, , göğsüne aldığı yumruk darbesiyle yaralanırken, şüpheli baba gözaltına alındı.

        Olay sabah saatlerinde kentteki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan özel hastanede meydana geldi. Hastanede sünnet edilmesinin ardından yataklı servise götürülen çocuğun babası A.A.K. iddiaya göre kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle, CHP Giresun İl Başkanı da olan genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek ile tartıştı. Tartışma sonrası Şenyürek, A.A.K'nın sözlü ve yumruklu saldırısına uğradı. Göğüs bölgesinden hafif yaralanan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Şenyürek'in şikayeti sonrası şüpheli baba, polis tarafından gözaltına alındı.

        İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN KINAMA

        Şüpheli A.K.K.'nın sorgusu sürerken İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Şenyürek'in görevi başında fiziksel saldırıya maruz kaldığını belirtti. Bulut, açıklamasında "Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

        CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'DEN KINAMA

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını açıklayarak Şenyürek'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, açıklamasında "Bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan Giresun İl Başkanımız Dr. Gökhan Şenyürek’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, gerçekleşen saldırıyı kınıyorum" ifadelerinde yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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