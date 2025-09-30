Habertürk
        Evinde çıkan yangında öldü

        Evinde çıkan yangında öldü

        GİRESUN'un Çanakçı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Ahmet Kayacı (47), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:22 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:22
        Evinde çıkan yangında öldü
        GİRESUN'un Çanakçı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Ahmet Kayacı (47), hayatını kaybetti.

        Çanakçı ilçesi Karabörk köyünde, tek başına yaşayan Ahmet Kayacı'ya ait tek katlı evde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Ahmet Kayacı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayacı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

