Evinde çıkan yangında öldü

Çanakçı ilçesi Karabörk köyünde, tek başına yaşayan Ahmet Kayacı'ya ait tek katlı evde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Ahmet Kayacı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayacı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

