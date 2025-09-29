Giresun'da traktörün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cemal Ç. (53) yönetimindeki traktör, Bayhasan köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma görevlileri sevk edildi.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan C.Ç. (43) ise Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.