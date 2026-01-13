Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 800 köy yolu ulaşıma kapandı

        Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Rize'de kar nedeniyle 800 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:58 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 800 köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Rize'de kar nedeniyle 800 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Giresun'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Valilikten alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar'da 62, Bulancak'ta 58, il merkezi ve Alucra'da 38'er, Dereli'de 34, Çamoluk'ta 27, Piraziz'de 22, Espiye ve Yağlıdere'de 21'er, Keşap'ta 15, Güce'de 13, Doğankent'te 10, Tirebolu'da 5 ve Çanakçı ilçesinde 3 olmak üzere 367 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, 58 iş makinesiyle kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de de 247 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde 65, Şiran'da 59, Kelkit'te 55, Torul'da 30, Kürtün'de 28, Köse ilçesinde ise 10 köy yolunun kar dolayısıyla ulaşıma kapandığı belirtildi.

        İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma gerçekleştiriyor.

        Karayolları 101. Şube Şefliğinin 67 personeli de 34 araçla karla mücadeleye devam ediyor.

        - Bayburt

        Bayburt'ta 170 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kar nedeniyle merkezde 90, Aydıntepe'de 46, Demirözü ilçesinde ise 34 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresine bağlı 35 iş makinesi ve 50 personel, yol açma çalışmalarında görev alıyor.

        Kent merkezinde belediye ekipleri kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

        Öte yandan Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

        Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölgedeki tipi ve yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerine de dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

        Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

        - Rize

        Rize'nin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

        İkizdere ilçesinde kar nedeniyle 16 köyün yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        - Ordu

        Ordu'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Şehrin yüksek kesimindeki mahalle yollarında belediye ekipleri çalışma yapıyor.

        Karayolları ekipleri ise ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan 530 rakımlı Boztepe beyaza büründü. Araçlarıyla ve teleferikle zirveye çıkanlar manzarayı izleyerek keyifli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına

        Benzer Haberler

        Giresun'da 367 köy yolu ulaşıma kapandı
        Giresun'da 367 köy yolu ulaşıma kapandı
        Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün ara veri...
        Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime 1 gün ara veri...
        Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
        Giresun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
        Dereli'de derede mahsur kalan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı
        Dereli'de derede mahsur kalan köpek belediye ekiplerince kurtarıldı
        Giresun'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Giresun'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Türkiye 2025'te en fazla Almanya'ya fındık ihracatı yaptı
        Türkiye 2025'te en fazla Almanya'ya fındık ihracatı yaptı