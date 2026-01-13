Habertürk
Habertürk
        İğne ve ipliği 58 yıldır elinden düşürmedi

        İğne ve ipliği 58 yıldır elinden düşürmedi

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da terziliği 58 yıldır devam ettiren 72 yaşındaki Coşkun Göral, eline iğne ve ipliği aldığı ilk günkü gibi daha iyi iş yapmak için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:03 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:03
        İğne ve ipliği 58 yıldır elinden düşürmedi
        Eynesil ilçesinde ilkokul öğreniminin ardından İstanbul'a giderek 14 yaşında ağabeyinin yanında çıraklığa başlayan Göral, bir süre çalıştıktan sonra memleketine döndü. Göral, askerlik görevi sonrasında ise 1976 yılında Eynesil'de dükkan açtı.

        İşinde usta olmasına rağmen öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi bırakmayan Göral, kaliteli iş yapmaktan da ödün vermedi.

        Çok sayıda çırak da yetiştiren Göral, sonuna yaklaştığı mesleğini azimle sürdürüyor.

        Göral, ilçede takım elbise diken az sayıdaki ustadan biri olarak hizmet veriyor.

        Coşkun Göral, AA muhabirine, 1980 ve 1990'lı yıllarda çok yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.

        Özellikle bayramlarda çok fazla iş yaptıklarını belirten Göral, 3-4 ay müşteriden iş alamadıkları zamanları hatırladığını ancak durumun şu an tam tersi olduğunu kaydetti.

        - "Çıraklıkta en uzun süre geçirilen mesleklerden biri de terziliktir"

        Göral, terziliğin herkesin yapabileceği bir meslek olmadığının altını çizerek, "Bir manav ya da bakkal işine benzemez. Çıraklıkta en uzun süre geçirilen mesleklerden biri de terziliktir. 3 veya 4 yılda anca bir şeyler öğrenmeye başlarsın." dedi.

        Terzilik mesleğinin bir üst noktası bulunmadığına işaret eden Göral, "Bu mesleği tam anlamıyla bilen yok. Meslekte ne kadar ileriye gidersen, ustalıkta da o kadar ilerlersin. Benim de bilmediklerim, eksiklerim var. Öyle ustalık yok bu işte." diye konuştu.

        Göral, kaliteli iş yapıldığı takdirde müşterinin de o kadar fazla olacağını vurguladı.

        İlçede kendisinden başka takım elbise diken terzinin çok az olduğuna değinen Göral, bunu diktiren müşterilerin de çok nadir olduğunu söyledi.

        Göral, daha çok tamirat ve tadilat işleri yaptığını belirterek, çırak da yetişmediğini kaydetti.

        Çoğu kişinin hazır giyimi tercih ettiğini dile getiren Göral, "Ama bu işin hastaları da var, 100 tane hazır elbise versen giymez, kendi ölçü aldırıp yaptırır. Böyle de bir durum var." ifadelerini kullandı.  

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

