Giresun'da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü
Giresun'un Çanakçı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Karabörk köyünde yalnız yaşayan Ahmet Kayacı'ya (47) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yapılan incelemede, yangın esnasında evde bulunan Ahmet Kayacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
