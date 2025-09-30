Habertürk
Habertürk
        Giresun Haberleri

        Giresun'da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Giresun'un Çanakçı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:39 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:39
        Giresun'da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü
        Giresun'un Çanakçı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Karabörk köyünde yalnız yaşayan Ahmet Kayacı'ya (47) ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yapılan incelemede, yangın esnasında evde bulunan Ahmet Kayacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

