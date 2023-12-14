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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:16
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

        Emniyet müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldıkları M.Y'nin üzerinde 74,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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