Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı.

Emniyet müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldıkları M.Y'nin üzerinde 74,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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