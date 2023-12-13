Giresun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde Nurettin Keleş (20) idaresindeki 06 HK 602 plakalı otomobil, önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile Tolga Tosun (18), Efe Demir (19) ve Mehmet Can Azman (18) otomobilde sıkıştı.

İtfaiye personelince araçtan çıkartılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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