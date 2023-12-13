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        Giresun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:11
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        Giresun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde Nurettin Keleş (20) idaresindeki 06 HK 602 plakalı otomobil, önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada, sürücü ile Tolga Tosun (18), Efe Demir (19) ve Mehmet Can Azman (18) otomobilde sıkıştı.

        İtfaiye personelince araçtan çıkartılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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