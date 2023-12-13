Otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kaza kamerada

GİRESUN´un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Nurettin Keleş´in (20) kontrolünü yitirdiği 06 HK 602 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile yanındaki Tolga Tosun (18), Efe Demir (19) ve Mehmet Can Azman (18) araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelince araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şebinkarahisar Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hurdaya dönen araç çekici ile yoldan kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.