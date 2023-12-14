Espiye Müfülüğünün "Ulu Çınarlar" projesi sürüyor
Espiye Müftüsü Osman Gülbe, "Ulu Çınarlar" projesi kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Espiye Müftüsü Osman Gülbe, "Ulu Çınarlar" projesi kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Müftü Gülbe, proje kapsamında Taflancık köyünde, evlerinde ziyaret ettiği 86 yaşındaki Ahmet ve 91 yaşındaki Hatice Döner'in istek ve taleplerini dinledi.
Gülbe, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle yaşlılar ile gençleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Büyüklerimizi ve gençlerimizi bir araya getirerek kuşaklar arası kaynaşmayı ve kültür alışverişinde bulunmalarını sağlayacağız. Bu projenin kuşaklar arasında kaynaşmaya vesile olacağına inanıyorum." dedi.
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