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        Giresunspor'da teknik direktör Mehmet Birinci ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör Mehmet Birinci ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 25.12.2023 - 20:38
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        Giresunspor'da teknik direktör Mehmet Birinci ile yollar ayrıldı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, teknik direktör Mehmet Birinci ile yollarını ayırdı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Futbol A Takım teknik direktörlük görevini yürüten, geçmişte Giresunspor ile şampiyonluk yaşayan Birinci ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Mehmet Birinci'ye Giresunspor'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

        Giresunspor, Mehmet Birinci yönetiminde çıktığı 8 lig maçında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alabilirken, 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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