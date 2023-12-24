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        Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

        Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 22:47 Güncelleme: 24.12.2023 - 22:47
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        Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi
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        Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ⁠Alucra ve Çamoluk ilçelerinde tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

        Merkeze bağlı Okçu Köyü İlkokulu'nda eğitim öğretime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, Okçu köyünden merkezdeki okullara gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

        Yağlıdere ilçesinin Sınır köyündeki Sınır Ahmet Elmalı İlkokulu ile Şehit Süleyman Kul Ortaokulu'nda da eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, ayrıca Sınır ve Yeşilpınar köylerinden Yağlıdere ilçe merkezindeki okullara gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı ifade edildi.

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