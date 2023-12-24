Giresun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ⁠Alucra ve Çamoluk ilçelerinde tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Merkeze bağlı Okçu Köyü İlkokulu'nda eğitim öğretime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, Okçu köyünden merkezdeki okullara gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Yağlıdere ilçesinin Sınır köyündeki Sınır Ahmet Elmalı İlkokulu ile Şehit Süleyman Kul Ortaokulu'nda da eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, ayrıca Sınır ve Yeşilpınar köylerinden Yağlıdere ilçe merkezindeki okullara gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı ifade edildi.