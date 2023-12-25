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        Espiye'de yöresel ürünler pazarı açıldı

        EspiyeBelediyesince inşa edilen yöresel ürünler pazarı hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:53 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:00
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        Espiye'de yöresel ürünler pazarı açıldı
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        EspiyeBelediyesince inşa edilen yöresel ürünler pazarı hizmete açıldı.

        Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere, 23 dükkandan oluşan pazarda kadın üreticilerin hayvansal ve tarımsal ürünlerinin satışını yaptığını söyledi.

        Sokaklarda satış yapmak durumunda kalan üreticilerin artık modern bir pazar yeri imkanına sahip olduğunu belirten Karadere, şunları kaydetti:

        "Ablalarımız, teyzelerimiz kendi imkanlarıyla bahçelerinden topladıkları, hayvanlarından elde ettikleri ürünlerini modern ve sağlıklı bir ortamda burada vatandaşlarımız ile buluşturuyorlar. Artık yağmurun altında beklemiyorlar, soğuktan arınıyorlar. Hem satışlarını yapıyorlar hem de şehrimizin ekonomisine katkı sağlıyorlar. Bizler de emeklerinin kazanca dönüştürülmesi anlamında bir projeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşamaktayız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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