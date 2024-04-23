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        Giresun'da 19 kişi tutuklandı

        Giresun'da, aranan şahıslara yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:02 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:02
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        Giresun'da 19 kişi tutuklandı
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        Giresun'da, aranan şahıslara yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, 15-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen "Mercek-6" operasyonunda 43 kişiyi yakaladı.

        Bu kişilerden 19'u işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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