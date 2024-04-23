Giresun'da 19 kişi tutuklandı
Giresun'da, aranan şahıslara yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı.
Giresun'da, aranan şahıslara yönelik operasyonda 19 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, 15-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen "Mercek-6" operasyonunda 43 kişiyi yakaladı.
Bu kişilerden 19'u işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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