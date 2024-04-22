Görele'de "Turizm Haftası" etkinliği düzenlendi

Etkinliğe Kaymakam Hamit Genç, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kır, burada yaptığı konuşmada, Turizm Haftası'nı kutlayarak, etkinliğe katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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