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        Görele'de "Turizm Haftası" etkinliği düzenlendi

        Görele Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü "Turizm Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:43
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        Görele'de "Turizm Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Görele Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü "Turizm Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Müdürlükte düzenlenen etkinlikte gösteriler sunuldu, otantik ürünler ve el sanatları sergisi açıldı.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kır, burada yaptığı konuşmada, Turizm Haftası'nı kutlayarak, etkinliğe katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Etkinliğe Kaymakam Hamit Genç, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

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