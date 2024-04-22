Giresun Belediye Başkanı Köse'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köse, mesajında, Cumhuriyetin kalbi Giresun'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.

Bu özel günü, şanına yakışır şekilde, çocukların gülücükleriyle renklendireceklerini aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı bir kez daha hatırlamak ve en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden geleni yapmak bizim için büyük bir sorumluluktur. Çocukların mutlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz. Onların geleceği için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."