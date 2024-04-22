Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun Belediye Başkanı Köse'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:29 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun Belediye Başkanı Köse'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Köse, mesajında, Cumhuriyetin kalbi Giresun'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlayacaklarını belirtti.

        Bu özel günü, şanına yakışır şekilde, çocukların gülücükleriyle renklendireceklerini aktaran Köse, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı bir kez daha hatırlamak ve en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden geleni yapmak bizim için büyük bir sorumluluktur. Çocukların mutlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz. Onların geleceği için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sıbıç, mesajında, TBMM'nin kuruluşunun yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

        "23 Nisan, Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği, 'Ya istiklal, Ya Ölüm' parolasıyla egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Sevgili çocuklar, biliniz ki bayrağını, vatanını, milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları mutlu bir gelecek, bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımıza yarının gözüyle bakıyor, atalarımızın emaneti bu güzel ülkeyi geleceğe taşıyacağınıza inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        4 kişinin öldüğü kazada 'navigasyon' detayı!
        4 kişinin öldüğü kazada 'navigasyon' detayı!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü! Katili yakalandı!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü! Katili yakalandı!
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin

        Benzer Haberler

        Giresun'daki kuyumcu soygununda gasbedilen taksici olay anını anlattı
        Giresun'daki kuyumcu soygununda gasbedilen taksici olay anını anlattı
        Giresunspor, sezonun ikinci yarısında galibiyet sevinci yaşayamadı
        Giresunspor, sezonun ikinci yarısında galibiyet sevinci yaşayamadı
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının rotasında
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının rotasında
        Silahlı kuyumcu soygununda gasbedilen takside dövülerek bagaja kilitlenen s...
        Silahlı kuyumcu soygununda gasbedilen takside dövülerek bagaja kilitlenen s...
        Bitexen Giresunspor-Göztepe maçının ardından
        Bitexen Giresunspor-Göztepe maçının ardından
        Giresun'daki kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı
        Giresun'daki kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı