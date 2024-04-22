Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı bildirildi.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ilk toplantının 11 Mayıs Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

        Gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının, 18 Mayıs Cumartesi günü yine Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Dursun Özbek'ten TFF seçimleri için flaş açıklama
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Yanan konteynerde cesedi bulunmuştu! Yasak aşk iddiası!
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Emirates CEO'sundan özür mesajı: 30 binden fazla bagajın sahibi aranıyor
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi

        Benzer Haberler

        Görele'de "Turizm Haftası" etkinliği düzenlendi
        Görele'de "Turizm Haftası" etkinliği düzenlendi
        Espiye Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor
        Espiye Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor
        Giresun'daki kuyumcu soyguncularının kimliği ATM kamerasından belirlendi
        Giresun'daki kuyumcu soyguncularının kimliği ATM kamerasından belirlendi
        Giresun Belediye Başkanı Köse'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram...
        Giresun Belediye Başkanı Köse'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram...
        Giresun'daki kuyumcu soygununda gasbedilen taksici olay anını anlattı
        Giresun'daki kuyumcu soygununda gasbedilen taksici olay anını anlattı
        Giresunspor, sezonun ikinci yarısında galibiyet sevinci yaşayamadı
        Giresunspor, sezonun ikinci yarısında galibiyet sevinci yaşayamadı