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        Yağlıdere'de kermes düzenlendi

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 09.05.2024 - 14:58
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        Yağlıdere'de kermes düzenlendi
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından kermes düzenlendi.

        Merkez bahçesinde düzenlenen kermesin açılışını, Yağlıdere Kaymakamı Seda Ünlü ve Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Özcan Kır gerçekleştirdi.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Elde edilecek gelirin merkezin ihtiyaçlarında kullanılacağını aktaran Bahçekapılı, kurslarda hazırlanan ürünleri ilçe halkıyla buluşturduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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