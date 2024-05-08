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        Yarım asırlık muhtar Ali Emanet'in köyüne hizmet sevdası bitmiyor

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da 51 yıllık muhtar Ali Emanet, 77 yaşında köyüne hizmete devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:42 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:42
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        Yarım asırlık muhtar Ali Emanet'in köyüne hizmet sevdası bitmiyor
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        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da 51 yıllık muhtar Ali Emanet, 77 yaşında köyüne hizmete devam ediyor.

        Görele ilçesine bağlı Şenlik köyünde 1973'te 26 yaşındayken muhtar seçilen Ali Emanet, geçen süre zarfında hiçbir seçimi kaybetmedi.

        Tüm enerjisini köyünün sorunları için harcayan 77 yaşındaki Emanet, vatandaşların yardımına koşmaktan geri durmuyor.

        Emanet, hizmet süresince köyüne 2 sosyal tesis, köy konağı, meydan, çocuk parkı hizmetlerinin yanı sıra cami, morg ve gasilhane gibi yapıları da kazandırdı.

        Yaptığı hizmet vatandaşlar tarafından beğenilen Emanet, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden Şenlik köyüne muhtar seçildi.

        Ali Emanet, AA muhabirine, askerden geldikten sonra çalışmak için İstanbul'a dönmek üzereyken köydeki büyüklerinin ısrarı üzerine muhtar olmaya karar verdiğini ve seçildiğini söyledi.

        Yarım asır önce daha kalabalık olan köyün yol, elektrik ve su gibi sorunları olduğunu anlatan Emanet, eksik olan bu hizmetleri zaman içerisinde giderdiklerini belirtti.

        Emanet, Zıva Vadisi bölgesindeki 26 köy arasında elektriği ilk Şenlik köyünün kullandığını vurgulayarak, "Bunu nasıl yaptık? Köylülerle birlik ve beraberlik içerisinde yaptık. Elektrik direklerini kendimiz aldık, taşıdık, elektrik sorununu çözdük. Allah birliğimizi daim etsin." dedi.

        Hizmetin hiçbir zaman bitmediğine işaret eden Emanet, "Olmayan yolu yaparsın çakıl ister, çakılı koyarsın beton ister, beton dökersin ömrünü tamamlar asfalt yaparsın. Bu şekilde hizmetler gerçekleşir. Allah devletimizi sağ eylesin, daim eylesin." diye konuştu.

        - "50 yıl önceki ile şimdiki muhtarlık çok farklı"

        Ali Emanet, her şey gibi muhtarlığın da zamanla değiştiğini anlatarak, şöyle devam etti:

        "50 yıl önceki ile şimdiki muhtarlık çok farklı, hizmet yönünden farklılığı yok ama kolaylık yönünden farklılığı var. Şu anda devletten bir istekte bulunulduğunda dikkate alıyorlar. Herhangi bir kurumda gidip derdini anlatsan oradaki insanlar da daha anlayışlı, daha yaklaşımcı, yapıcılar."

        Hizmeti almak kadar kullanmanın da önemli olduğunu dile getiren Emanet, kendisinin hizmeti aldığını, azaların da köyde uyguladığını, işbirliğinin önemli olduğunu anlattı.

        - "İş bitip de yapıldığı zaman ben 15 yaşa iniyorum"

        Ali Emanet, enerjisinin bitmediğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bir hizmeti alana kadar yoruluyorum, gece yatağa yattığım zaman hesaplıyorum ki 'Şu iş olur mu? Bunu nasıl yaparız?'. İşi yapana kadar bende rahatlık yok. İşimi takip ederim. Bir yere dilekçe vermek kolay ama ben dilekçemi veririm, tarih sayısını alırım, adım adım takip ederim. İş bitip de yapıldığı zaman ben 15 yaşa iniyorum. Bir hizmet getirmişim, insanlar mutlu, bunun için dua ediyorlar."

        Köy sakinlerine, "Şu saatte arasam muhtar rahatsız olur, acaba uyudu mu?" gibi düşüncelerde olmamaları gerektiğini anlattığını ifade eden Emanet, hangi saatte olursa olsun vatandaşın yardımına koştuğunu söyledi.

        Emanet, hizmet yapamadığını hissettiğinde muhtarlığı bırakacağını belirterek, "Ben vatandaştan güç alıyorum, bu dönem varım, bir dahaki döneme de inşallah varım çünkü azimliyim, kafamdan geçen hizmetlerim var." dedi.

        Köy sakinlerinden Mehmet Tahmaz, Emanet'in muhtarlığından memnun olduğunu belirterek, "Kendisi benden 2-3 yaş küçüktür, gurbet hayatımızda da onunla beraberdik. Yaklaşık 50 yılı aşkındır iyi tanırım, herkes de tanır onu. Muhtarlığı da yapıyor işin doğrusu, her istediğini de koparıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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