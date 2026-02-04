Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Ticaret borsalarında sezonun ilk 5 ayında 217 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

        Ticaret borsalarında, 2025 ürünü fındık sezonunun ilk 5 ayında 217 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:32 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret borsalarında sezonun ilk 5 ayında 217 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret borsalarında, 2025 ürünü fındık sezonunun ilk 5 ayında 217 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü belirtildi.

        Giresun Ticaret Borsasından (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, geçen yılın ağustos ve aralık döneminde borsalarda 217 bin 725 ton yeni sezon ürünü fındık satıldığı belirtildi.

        En fazla işlemin 45 bin 518 ton ile Giresun'da yapıldığı, bu kenti 43 bin 627 tonla Sakarya, 33 bin 748 tonla Düzce ve Bolu'nun izlediği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?

        Benzer Haberler

        Yarım asırdır aynı yerde dijital çağa rağmen kaset ve plakçılık yapıyor
        Yarım asırdır aynı yerde dijital çağa rağmen kaset ve plakçılık yapıyor
        Türkiye fındık ihracatından 5 ayda yaklaşık 973 milyon dolar gelir sağladı
        Türkiye fındık ihracatından 5 ayda yaklaşık 973 milyon dolar gelir sağladı
        Giresun'da su kuşları için doğaya yem bırakıldı
        Giresun'da su kuşları için doğaya yem bırakıldı
        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, meydan düzenleme çalışmalarını inceledi
        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, meydan düzenleme çalışmalarını inceledi
        Giresun Üniversitesi'nde nükleer teknoloji alanında çalışmalar yürütülüyor
        Giresun Üniversitesi'nde nükleer teknoloji alanında çalışmalar yürütülüyor
        Giresun'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
        Giresun'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı