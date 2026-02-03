Habertürk
Habertürk
        Giresun'da su kuşları için doğaya yem bırakıldı

        Giresun'da su kuşları için doğaya yem bırakıldı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla su kuşlarına yönelik yemleme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:34 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:34
        Giresun'da su kuşları için doğaya yem bırakıldı
        Giresun'un Tirebolu ilçesinde, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla su kuşlarına yönelik yemleme çalışması yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğünce Hamam Mahallesi Kumyalı mevkisi ile Harşit Vadisi güzergahında yemleme çalışması gerçekleştirildi.

        Su kuşları için denize ve vadide belirlenen alanlara yem bırakıldı.

        Tirebolu Balıkçılık Derneği, Tirebolu Avcılar ve Atıcılar Derneği ile Tirebolu Su Ürünleri Kooperatifinin de destek verdiği çalışmada, sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapısının bozulmaması ve su canlılarının yaşam alanlarının korunması için vatandaşlardan hassasiyet göstermeleri istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

