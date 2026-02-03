Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun Üniversitesi'nde nükleer teknoloji alanında çalışmalar yürütülüyor

        Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde nükleer teknoloji alanında çok sayıda çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:05 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun Üniversitesi'nde nükleer teknoloji alanında çalışmalar yürütülüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde nükleer teknoloji alanında çok sayıda çalışma yürütülüyor.

        Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Kara, AA muhabirine, özellikle küçük modüler reaktörler, yerli toryum kaynaklarının değerlendirilmesi, eriyik tuz reaktörü konseptleri ve çok amaçlı enerji dönüşüm sistemleri üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Türkiye'nin gelecekteki nükleer enerji altyapısına bilimsel ve mühendislik temelli katkılar sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Kara, "Ayrıca proje bazlı araştırmalar sayesinde yerli uzmanlar yetiştirilmesi, özgün reaktör tasarım yeteneklerinin geliştirilmesi ve sayısal analizlere dayanan somut mühendislik çıktılarının elde edilmesini amaçlıyoruz." dedi.

        Kara, bu süreçlerin ulusal AR-GE programları ve üniversite-sanayi iş birlikleriyle entegre yürütülmesini hedeflediklerini de kaydetti.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Giresun'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
        Giresun'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
        Fındık işleme tesisi için devlet desteği alan kadın, kendi işinin patronu o...
        Fındık işleme tesisi için devlet desteği alan kadın, kendi işinin patronu o...
        Yaya yolunu kullanan sürücülere ceza
        Yaya yolunu kullanan sürücülere ceza
        Giresun OSB'lerinde istihdam ve ihracat artmaya devam ediyor
        Giresun OSB'lerinde istihdam ve ihracat artmaya devam ediyor
        Giresun'da motorsiklet sürücülerine yönelik denetim
        Giresun'da motorsiklet sürücülerine yönelik denetim
        TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 - Orduspor 1967: 0
        TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 - Orduspor 1967: 0