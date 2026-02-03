Habertürk
Habertürk
        Giresun Haberleri

        Giresun'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

        Giresun'da, şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 11:05 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:05
        Giresun'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
        Giresun'da, şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.

        Atatürk Meydanı'nda şüpheli bir valizi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi.

        Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.


        Bomba imha ekiplerince fünye ile patlatılan çantada kıyafet olduğu belirlendi.

