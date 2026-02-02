Giresun'da motorsiklet sürücülerine yönelik denetim

Giresun'da motorsiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi yapıldı Polis ekiplerince, Gazi Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetime İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş da katıldı. Uygulamada güzergahı kullanan 24 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Kontroller sonucu bazı sürücülere yasal işlem yapıldı.

