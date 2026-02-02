Habertürk
        Giresun'da motorsiklet sürücülerine yönelik denetim

        Giresun'da motorsiklet sürücülerine yönelik denetim

        Giresun'da motorsiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:30 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:30
        Giresun'da motorsiklet sürücülerine yönelik denetim
        Giresun'da motorsiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi yapıldı


        Polis ekiplerince, Gazi Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetime İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş da katıldı.

        Uygulamada güzergahı kullanan 24 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.

        Kontroller sonucu bazı sürücülere yasal işlem yapıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

