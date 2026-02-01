Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Prolift Giresun Sanayispor ile Hakkarigücü 0-0 berabere kaldı. Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçın ikinci yarısında da her iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

