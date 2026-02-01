Habertürk
        Giresun Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Prolift Giresun Sanayispor ile Hakkarigücü 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 15:33 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:33
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

        Maçın ikinci yarısında da her iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

