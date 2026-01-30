Prolift Giresun Sanayispor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile anlaştı

Habertürk
Habertürk
        Giresun Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Prolift Giresun Sanayispor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 22:16 Güncelleme: 30.01.2026 - 22:16
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Prolift Giresun Sanayispor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, A takım teknik direktörlük görevi için Bugüner ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Teknik adamın, tecrübesi ve bilgi birikimiyle camiaya güç katacağı aktarılan açıklamada, "Bugüner ve ekibine ailemize hoş geldin diyor, armamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

