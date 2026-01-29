Giresun'dan kısa kısa

Giresun'un Güce ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlit köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, KADES uygulamasına ilişkin bilgiler verildi.



İlçe Kaymakamı Ali Can Uludağ, yaptığı açıklamada, KADES'in kadınların şiddete maruz kaldıkları durumlarda daha hızlı yardım alabilmelerini sağladığını belirtti.



Yapılan çağrıyla zaman kaybetmeden müdahale edileceğini vurgulayan Uludağ, "Bu durum da hayati tehlikelerin önüne geçer. Kadınlar KADES uygulamasını şiddet, taciz veya herhangi bir tehlike hissettiklerinde kullanabilir. Kendi güvenliklerinin yanı sıra yakınlarına yönelik şiddet durumlarını bu uygulama üzerinden bildirebilirler." ifadelerini kullandı.



- Espiye



Espiye İlçe Müftülüğünce yarıyıl tatili döneminde ilçedeki yatılı kız ve erkek Kur'an kurslarında eğitim kampı düzenlendi. Kampta, sohbetler, eğitim faaliyetleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



Soğukpınar beldesinde de Merkez Mahallesi muhtarlığınca gençlere yönelik kişisel gelişim semineri organize edildi.



Muhtarlığın toplantı salonundaki seminerde olumlu düşünme, stresle baş etme ve özgüven geliştirme konularında katılımcılar bilgilendirdi.



