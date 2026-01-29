Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Güce ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:33 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Güce ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlit köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, KADES uygulamasına ilişkin bilgiler verildi.

        İlçe Kaymakamı Ali Can Uludağ, yaptığı açıklamada, KADES'in kadınların şiddete maruz kaldıkları durumlarda daha hızlı yardım alabilmelerini sağladığını belirtti.

        Yapılan çağrıyla zaman kaybetmeden müdahale edileceğini vurgulayan Uludağ, "Bu durum da hayati tehlikelerin önüne geçer. Kadınlar KADES uygulamasını şiddet, taciz veya herhangi bir tehlike hissettiklerinde kullanabilir. Kendi güvenliklerinin yanı sıra yakınlarına yönelik şiddet durumlarını bu uygulama üzerinden bildirebilirler." ifadelerini kullandı.

        - Espiye

        Espiye İlçe Müftülüğünce yarıyıl tatili döneminde ilçedeki yatılı kız ve erkek Kur'an kurslarında eğitim kampı düzenlendi. Kampta, sohbetler, eğitim faaliyetleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Soğukpınar beldesinde de Merkez Mahallesi muhtarlığınca gençlere yönelik kişisel gelişim semineri organize edildi.

        Muhtarlığın toplantı salonundaki seminerde olumlu düşünme, stresle baş etme ve özgüven geliştirme konularında katılımcılar bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Almanya'dan Trump'a: Avrupa kendini savunur
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Ünlü ekonomistten yeni küresel kriz uyarısı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Samuray arısı üretiminde kullanılmak üzere kahverengi kokarca topluyorlar
        Samuray arısı üretiminde kullanılmak üzere kahverengi kokarca topluyorlar
        Giresun'da iki katlı ev alev alev yandı
        Giresun'da iki katlı ev alev alev yandı
        Bulduğu altın bilekliği polise teslim eden temizlik görevlisine belediye ba...
        Bulduğu altın bilekliği polise teslim eden temizlik görevlisine belediye ba...
        AK Parti Giresun Milletvekili Elmas'tan ilçelere ziyaret
        AK Parti Giresun Milletvekili Elmas'tan ilçelere ziyaret
        Giresun'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Giresun'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Görele'de temizlik işçisinin bulduğu altın bileklik sahibine teslim edildi
        Görele'de temizlik işçisinin bulduğu altın bileklik sahibine teslim edildi