        Görele'de temizlik işçisinin bulduğu altın bileklik sahibine teslim edildi

        Görele'de temizlik işçisinin bulduğu altın bileklik sahibine teslim edildi

        Giresun'un Görele ilçesinde temizlik işçisinin bulduğu altın bileklik sahibine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:12 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:12
        Görele'de temizlik işçisinin bulduğu altın bileklik sahibine teslim edildi
        Giresun'un Görele ilçesinde temizlik işçisinin bulduğu altın bileklik sahibine ulaştırıldı.

        Belediye Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Samet Keskin, Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik yaptığı sırada altın bileklik buldu.


        Keskin'in polise teslim ettiği bileklik, yapılan araştırma sonucunda sahibine ulaştırıldı.


        Belediye Başkanı Hasbi Dede, duyarlılığı dolayısıyla kutladığı Keskin'e ayakkabı hediye etti.


        Dede, Keskin'in sergilediği dürüstlüğün tüm topluma örnek olması gerektiğini belirtti.

        Keskin ise vatandaşlık görevini yerine getirmenin huzurunu yaşadığını ifade etti.

