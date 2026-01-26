Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 20:46 Güncelleme: 26.01.2026 - 20:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, şüpheli gördükleri bir araçta yaptıkları aramada 560 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        Vahşetin ayrıntıları! TikTok'tan tanışmışlar
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Giresun-Sivas kara yolunda heyelan: Yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı
        Giresun-Sivas kara yolunda heyelan: Yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 3 - Giresunspor: 1
        TFF 3. Lig: 1926 Bulancakspor: 3 - Giresunspor: 1
        Giresun'da kültür merkezi projesi için hizmet ittifakı
        Giresun'da kültür merkezi projesi için hizmet ittifakı
        Giresun'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların hak sahip...
        Giresun'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların hak sahip...
        Prolift Giresun Sanayispor'da teknik direktör Akça ile yollar ayrıldı
        Prolift Giresun Sanayispor'da teknik direktör Akça ile yollar ayrıldı