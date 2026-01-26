Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, şüpheli gördükleri bir araçta yaptıkları aramada 560 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

