Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Prolift Giresun Sanayispor'da teknik direktör Akça ile yollar ayrıldı

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Prolift Giresun Sanayispor'da teknik direktör Emrah Akça'nın görevine son verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 23:50 Güncelleme: 24.01.2026 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prolift Giresun Sanayispor'da teknik direktör Akça ile yollar ayrıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Prolift Giresun Sanayispor'da teknik direktör Emrah Akça'nın görevine son verildiği bildirildi.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Akça'nın, TFF tarafından yürütülen geçmişe dönük soruşturmalar kapsamında tedbirli olarak PFDK'ya sevki nedeniyle görevine son verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kulübün sportif faaliyetlerini, etik değerler, disiplin kuralları ve fair-play anlayışı çerçevesinde sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        "Düğüm çözebilecek oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi

        Benzer Haberler

        Giresun ve Gümüşhane'de 84 köy yolunda karla mücadele sürüyor
        Giresun ve Gümüşhane'de 84 köy yolunda karla mücadele sürüyor
        Yiyecek arayan karacalar Kulakkaya Yaylası'nda görüntülendi
        Yiyecek arayan karacalar Kulakkaya Yaylası'nda görüntülendi
        Dondurucu soğukta içerisinde ateş yanan tenekeyi sırtına alıp çalıştı
        Dondurucu soğukta içerisinde ateş yanan tenekeyi sırtına alıp çalıştı
        Giresun'daki Mavigöl ile Kuzalan Şelalesi beyaz örtüyle kaplandı
        Giresun'daki Mavigöl ile Kuzalan Şelalesi beyaz örtüyle kaplandı
        Giresun'un dağlarındaki yaban keçileri mercek altında
        Giresun'un dağlarındaki yaban keçileri mercek altında
        Organ bağışıyla kurulan bağ dostluğa dönüştü Organ bağışıyla kesişen iki ha...
        Organ bağışıyla kurulan bağ dostluğa dönüştü Organ bağışıyla kesişen iki ha...