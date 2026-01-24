Habertürk
        Giresun ve Gümüşhane'de 84 köy yolunda karla mücadele sürüyor

        Giresun ve Gümüşhane'de 84 köy yolunda karla mücadele sürüyor

        Giresun ve Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan 84 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Giriş: 24.01.2026 - 15:48 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:48
        Giresun ve Gümüşhane'de 84 köy yolunda karla mücadele sürüyor
        Giresun ve Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan 84 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 59 köy yolunda iş makineleri yardımıyla çalışma gerçekleştiriyor.

        Mesai mefhumu gözetmeksizin sahada görev yapan ekiplerin, kapalı yol kalmayıncaya kadar karla mücadeleyi sürdüreceği bildirildi.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de de kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şiran'da 19, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise 3'er olmak üzere 25 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

