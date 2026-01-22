Habertürk
        Giresun Haberleri

Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:44 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:44
        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde belediye personelince bulunan cep telefonu sahibine teslim edildi.

        Belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Ali Pul, pazar yeri mevkisinde çevreyi temizlerken cep telefonu buldu. Bulunan cep telefonuyla ilgili belediyeden anons yapıldı.

        Telefonunu kaybettiğini fark eden Bahtiyar Küpüç, anons üzerine cihazını belediye personelinden teslim aldı.

        Küpüç, duyarlı davranışından ötürü Pul'a teşekkür etti.

        - Güce

        Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ilçede inşa edilecek 100 konut için kura çekiminin 25 Ocak'ta yapılacağını belirtti.

        Kura çekiminin TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı takip edilebileceğini aktaran Boduroğlu, sonuçların eş zamanlı öğrenilebileceğini kaydetti.

        Boduroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve emeği geçenlere de teşekkür etti.

        - Espiye

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Türkiye Karate Federasyonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen Türkiye Spor Toto Yıldızlar Süper Ligi Trabzon ve Giresun etaplarında 23 kilogramda birinci olan Mira Aydın'ı makamında ağırladı.

        Sporcuya başarılar dileyen Kavanoz, ailesini ve antrenörlerini tebrik etti.

        Kavanoz, Sakarya'da 29 Ocak-1 Şubat arasında düzenlenecek Türkiye Spor Toto Yıldızlar Süper Ligi Final Etabı'na dikkati çekerek, söz konusu müsabakada Aydın'ın Giresun'u temsil edeceğini kaydetti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

