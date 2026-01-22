Habertürk
        Yardımcı olmak için başladığı taş işlemeciliğiyle 12 yılda 164 çeşme yaptı

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da bir caminin inşaatında yardım için çalıştığı dönemde taş işlemeyi öğrenen 66 yaşındaki Yener Yılmaz, son 12 yılda 164 çeşme yaptı.

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da bir caminin inşaatında yardım için çalıştığı dönemde taş işlemeyi öğrenen 66 yaşındaki Yener Yılmaz, son 12 yılda 164 çeşme yaptı.

        Bulancak ilçesinde yaşayan ve bir kamu kurumundan 2008'de emekli olan Yılmaz, doğal taş kullanılarak 29 yıllık sürede inşa edilen Sarayburnu Camisi'nin inşaatında yardım için görev aldı.

        Kendi imkanlarıyla öğrendiği taş işlemeciliğine devam etmek isteyen Yılmaz, İl Özel İdaresince 2014'te bir köyde üç adet taş çeşme yapımı için girişimde bulundu.

        Çeşmeleri istenilen özelliklerde yaparak kendisi için bir ilki başaran Yılmaz, geçen zaman içinde Giresun ve çevre illerde 164 çeşme inşa etti.

        Yılmaz, doğal taşları kesme, oyma ve şekil verme gibi işlemlerden geçirerek yaptığı çeşmeler sayesinde kalıcı eserler bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Yener Yılmaz, AA muhabirine, boş zamanlarında yaptığı taş işlemelerinden dolayı kendisinde bu işe karşı el alışkanlığı oluştuğunu söyledi.

        Yaptığı ilk çeşmelerin beğenilmesinin ardından çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, çevresinden de olumlu tepkiler aldığını belirtti.

        Yılmaz, geleceğe eser bırakabilmenin de kendisini etkilediğini dile getirerek, "Dönemin İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Fatsa'nın 'insan çok eser bırakınca çok yaşamış oluyor' sözü benim bu işi devam ettirmeme vesile oldu." dedi.

        - "Taşa dışarıdan bir darbe olmadığı sürece ömrü sınırsız"

        Çeşme yapımında kullandığı doğal taşın ömrünün sınırsız olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yani taşa dışarıdan bir darbe olmadığı sürece ömrü sınırsız. Diğer çeşmeler ve bunların aralarında çok ciddi fark var. Hem işçilik anlamında, hem dayanıklılık anlamında. Örneğin toprağın altını kazıyorsunuz kemer taşlar çıkıyor ve hala duruyor bir eser olarak. Bu çeşmeler de onlar gibi dünya durdukça muhafazasını koruyacak."

        Taşın dünyada çok önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Günümüze kadar tüm olup bitenler hep taş ve insan ilişkisiyle buraya geldi. Kitabeler, yazıtlar geçmişimizi hep taştan öğreniyoruz. Onun için taş çok mühim bir şey." diye konuştu.

        Yılmaz, taşları işlemenin çok zorlu olduğunu belirterek, "Çeşmede kullandığım bir kemer taşının ham hali 100 kilogram. Yerinden çıkıyor, araca yükleniyor, atölyede iniyor. Bunu en az 10 kez elimizde indirip kaldırıyoruz. Bu da bir taşta insan için 1,5 ton yapıyor." ifadesini kullandı.

        - "Yapıştırma olmuyor çünkü doğallığını koruması lazım"

        Taşın işlenmesi sırasında hata kabul etmediğine işaret eden Yılmaz, "Bunun bir kenarı kırılınca yenisini yapmak zorundayım. Yapıştırma olmuyor çünkü doğallığını koruması lazım. Bir taş için üç günümü harcadım diyelim, kırıldığında bir üç gün daha harcamak zorundayım. Bu işlerde sabır ve süre mühim." diye konuştu.

        Yener Yılmaz, taş işlemeciliğinde toz ve kirin çok fazla olmasına rağmen yaptığı işten büyük zevk aldığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

